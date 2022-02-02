إلقاء القبض على عضو بارز في الجناح العسكري لجماعة "تندر" الإرهابية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه تم إلقاء القبض على عنصر ثانٍ ينتمي إلى الجناح العسكري لمجموعة تطلق على نفسها اسم "تندر".

ووفقاً لتصريحات وزارة المخابرات تم اعتقال هذا الرجل المُسمى "ماسماتوس" في الشهر الماضي.

وكان " ماسماتوس" ثاني عضو في الجناح العسكري لجماعة "تندر" الإرهابية، حيث أنه كان على علم بمؤامرة اغتيال الشهيد "علي محمدي" ونشر شهادته على أحد مواقع الإنترنت بعد الحادث.

وتأسست زمرة "تندر" الارهابية في العام 2004 من قبل المدعو فتح الله منوجهري الملقب بـ "فرود فولادوند"، كما ان قناة Your TV التي تعود له هي المسؤولة عن الدعاية ونشر مواقف الزمرة.

ودشنت هذه الزمرة العديد من القنوات المختلفة في الاجواء الافتراضية لتوجيه التعليمات لمؤيديها خلال اعمال الشغب في البلاد، وكانت هذه السلسلة من التعليمات تبث باسم "فتح طهران" لتضليل الافراد في الازمات الاجتماعية والاقتصادية وحرفهم عن مطالبهم المهنية نحو الاجراءات الامنية.

ووفقا لموقع "هابيليان" الاعلامي فان زمرة "تندر" الارهابية كان ضمن المخططات المرسومة لها من قبل اجهزة الاستخبارات الغربية تنفيذ عمليات ارهابية كيمياوية وجرثومية في معرض طهران الدولي للكتاب وعملية ارهابية ضد القنصلية الروسية في مدينة رشت شمال ايران الا انها لم تفلح في مسعاها هذا في ظل يقظة القوى الامنية.

ومن المخططات الارهابية الفاشلة لهذه الزمرة يمكن الاشارة الى مخطط تفجير خزانات وخطوط نقل النفط في ميناء غناوة جنوب البلاد وتفجير مرقد "السيدة فاطمة المعصومة (س)" في مدينة قم ومبنى مجلس الشورى الاسلامي حيث فشلت هذه المحاولات ولم تنفذ.

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