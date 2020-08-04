وزارة الأمن تفنّد الأنباء حول اعتقال "جمشيد شارمهد" في "طاجيكستان" / تسجيل 215 وفاة جديدة جراء كورون

وزارة الأمن الايراينة تفنّد الأنباء حول اعتقال "جمشيد شارمهد" في "طاجيكستان"

فنّدت وزارة الأمن الايرانية أنباء نشرها بعض وسائل الاعلام حول اعتقال متزعم زمرة "تندر" الارهابية "جمشيد شارمهد في طاجيكستان واي تكهنات أخرى حول هذا الموضوع.

إيران وآذربيجان تؤكدان على اهمية تطوير التعاون الإقتصادي المشترك بين البلدين

أكد رئيس مكتب رئاسة الجمهورية في إيران ونائب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان على ضرورة تعزيز التعاون وإنهاء المشاريع المشتركة، مشيرين إلى عدم وجود عقبات امام استمرار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

مجلس الشورى الإسلامي يقرّر تشكيل 137 مجموعة صداقة برلمانية

اعلن عضو الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى الاسلامي النائب علي رضا سليمي بان المجلس يقرر تشكيل 137 مجموعة صداقة برلمانية مع الدول الاخرى في سياق تعزيز الدبلوماسية البرلمانية.

وزارة الطاقة الإيرانية تدشّن 15 مشروعاً كهربائياً في العاصمة "طهران"

دشّنت وزارة الكهرباء الإيرانية 15 مشروعا جديدا للكهرباء بمجال الإنشاء والتنمية والإنعاش، بالعاصمة طهران بحضور وزير الطاقة الايراني "رضا أردكانيان".

ايران ... تسجيل 215 حالة وفاة جديدة بكورونا والمصابين الجدد 2،598 شخصاً

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 17 الاف و405 شخصاً، بعد تسجيل 215 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الفي و598 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية.