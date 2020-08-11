20 الف مصاب بكورونا تلقى العلاج في المستشفيات التابعة للقوات المسلحة الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري صرح على هامش إجتماع مقر إمام الرضا (ع) الصحي التابع للقوات المسلحة الإيرانية، أن هذا المقر قد تشكل منذ خمسة اشهر ونصف، على مستوى مختلف القوات.

وأضاف: لازالت مستشفيات القوات المسلحة تستقبل مرضى كورونا وحاليا يرقد 650 مريض في هذه المستشفيات، والإجمالي عدد المرضى بكورونا الذين تلقوا العلاج في هذه المستشفيات بلغ نحو 20 الف شخصا.

وأضاف رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة: أن النشاطات العلمية والبحثية للقوات المسلحة لازالت مستمرة وتم اقتراح اكثر من 100 مشروع، ولقي 18 مشروعا الموافقة، موضحا: أن هذه المشاريع دخلت حيز التنفيذ وهي في مجالات مختلفة كانتاج العقاقير واللقاح (لكورونا)، وأن مشاريع جامعة "بقية الله" للعلوم الطبية تعد ضمن المشاريع الأفضل في البلاد.

وتابع: أن عدد المصابين بكورونا من المنتسبين الى القوات المسلحة ضئيل مقارنة بالمعدل الوطني، وذلك بسبب الاجراءات المشددة لمنع تفشي كورونا.

ويذكر أن القوات المسلحة الايرانية لم تكتفي بواجبها في الدفاع العسكري عن الشعب الايراني بأيام الحرب المفروضة على ايران، بل إنها كانت دائما سيما في الأيام الصعبة وعند حدوث الكوارث الى جانب الشعب لدعمة واعانته في مختلف المجالات، كما وفي الآونة الأخير بعد تفشي فيروس كورونا أدت دوراً ملحوظا بإعانة الشعب سيما المرضى والمتضررين جراء تفشي جائحة كورونا.