رصد 2،510 إصابة جديدة بكورونا وتسجيل 188 وفاة جديدة بهذا المرض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الأربعاء، عن آخر احصائيات كورونا في ايران.

وقالت: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و510 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 333 الاف و699 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 188 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 18 الاف و988 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 290 الف و244 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني ثلاثة الاف و 940 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

ولفتت لاري أنه لحد الآن تم إجراء مليوني و763 الف و255 اختبار كورونا في البلاد، منذ بداية الأزمة.