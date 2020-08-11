حصاد كورونا بإيران يصل الى 18،800 شخصاً بعد تسجيل 184 وفاة جديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الثلاثاء، عن آخر احصائيات كورونا في ايران.
وقالت: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و345 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 331 الاف و189 حالة في البلاد.
وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 184 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 18 الاف و800 شخصا.
وتابعت: لحد الآن قد تماثل 288 الف و620 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني ثلاثة الاف و 983 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.
ولفتت لاري أنه لحد الآن تم إجراء مليوني و736 الف و514 اختبار كورونا في البلاد، منذ بداية الأزمة.
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