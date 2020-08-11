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١١‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١:١٩ م

بوتين يعلن عن تسجيل أول لقاح لفيروس كورونا في العالم

بوتين يعلن عن تسجيل أول لقاح لفيروس كورونا في العالم

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

وقال الرئيس الروسي أثناء اجتماع مع أعضاء الحكومة، عبر تقنية "فيديو كونفرانس": "بلغني أنه تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا هذا الصباح لأول مرة في العالم".

وأضاف بوتين أن هذا اللقاح اجتاز كل الاختبارات.

مصدر: روسيا اليوم

رمز الخبر 1906475

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