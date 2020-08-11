بوتين يعلن عن تسجيل أول لقاح لفيروس كورونا في العالم

وقال الرئيس الروسي أثناء اجتماع مع أعضاء الحكومة، عبر تقنية "فيديو كونفرانس": "بلغني أنه تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا هذا الصباح لأول مرة في العالم".

وأضاف بوتين أن هذا اللقاح اجتاز كل الاختبارات.

مصدر: روسيا اليوم