مباحثات بين المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ونظيرته الروسية

وأفادت وكالة مهر للانباء ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "عباس موسوي" أجرى مباحثات عبر الفيديو مع نظيرته الروسية "ماريا زاخاروفا" مساء اليوم الثلاثاء، وأكد الجانبان على المواقف المشتركة للبلدين بشأن مختلف القضايا، بما في ذلك رفض الحظر الغربي والتعاون الإقليمي.

وبحث المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي مع نظيرته سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الإعلام والتصدي لاثارة الاجواء المزيفة من قبل ابواق الدول الغربية.

كما نفى كل من موسوي والسيدة زاخاروف ادعاء الدول الغربية بشأن التزامها بالحيادية واستقلال وسائلها الاعلامية، واكدا بان وسائل الاعلام في الغرب تحولت الى آلية لاثارة الحرب النفسية وبث انباء بعيدة عن الواقع ضد البلدان المستقلة.

يضاف الى ذلك، محادثات الجانبين حول تبادل الزيارات بين الوفود الاعلامية وتوفير ارضية التواصل بين الاعلاميين الايرانيين والروس واتاحة الظروف لهم باجراء مقابلات مع كبار مسؤولي البلدين، كما استمرار المشاورات الثنائية بين متحدثي الخارجية الايرانية والروسية وايضا مع نظراهم لدى سائر الدول الصديقة والرديفة.

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