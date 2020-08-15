ادوية نباتية ایرانیة لتخفيف اثار فيروس كورونا

وضّح الدكتور مصطفى قانعي في حوار له مع وكالة مهر للأنباء قائلاً: "حتى الان بالاضافة الى الادوية التي يتم دراستها لتاكيد فاعليتها في علاج فيروس كورونا، يتم ايضا تقييم الاعشاب الطبية".

واضاف انه تم مؤخراً ترخيص ادوية نباتية من قبل منظمة التغذية والادوية، مؤكداً على ان بعض الادوية لها مفعول المهدّئات وان هذين الداءين الاعشبيّين لهما نفس الخاصية لذلك تم التصديق عليهما من قبل منظمة الادوية.

وافاد عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، الان وبعد اخذ الترخيص الدوائي يمكن للأطباء وصف هذين الدواءين لمن يكون نتيجته ايجابية في فحص كورونا.

واكد على ان الادوية النباتية المسكّنة للآلام دخلت في البروتوكول العلاجي للاشخاص المصابين الذين لا يحتاجون الى دخول المستشفيات.

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