صهینة الامارات خيانة واضحة للقیم الانسانیة و الامة الاسلامیة

وافادت وکالة مهر للانباء قال قاليباف في مستهل اجتماع مجلس الشورى الاسلامي: ان اتفاق الاسرة الحاكمة في الامارات العربية المتحدة مع الكيان الصهيوني خيانة سافرة للقيم الانسانية وتعاليم الاسلام والامة الاسلامية والقضية الفلسطينية.

واضاف: ان ستار التزييف والنفاق تجاه قضية القدس الشريف قد ازيل الان وكشف اعداء الانسانية وخونة الامة الاسلامية عن وجههم الحقيقي.

واكد بان الدفاع عن فلسطين اليوم والكفاح ضد الكيان الصهيوني هو المعيار لتمييز دعاة الحق والعدالة في العالم عن المنافقين والمجرمين واضاف، ان الذين يخططون للصداقة مع الكيان الصهيوني هم من منظار الامة الاسلامية كلها خونة ومجرمين وشركاء للكيان الصهيوني المقيت في جميع اعماله وممارساته البغيضة ماضيا وحاضرا ومستقبلا.

وقال: اننا نحذر الخونة الحاليين والذين من المحتمل ان ينضموا لهذا المخطط اللاانساني بان الكفاح ضد الكيان الصهيوني لن يتوقف ابدا وسيستمر يوما بعد يوم بقوة اكبر ووعيا اكثر من الامة الاسلامية والشعب الفلسطيني الابي.

وتابع رئيس مجلس الشورى، لاشك ان تمييز الاصطفافات بين الحق والباطل، والمسلمين واعداء الكيان الصهيوني واصدقاء هذا الكيان، سيؤدي بالتاكيد الى تقوية محور المقاومة في طريق تحرير القدس الشريف.

واشار رئيس مجلس الشورى الاسلامي في جانب اخر من حديثه الى الذكرى الثلاثين لعودة الاسرى الاحرار الشامخين والابطال الى ارض الوطن، ولفت الى الظروف الصعبة التي عانوا منها خلال فترة الاسر التي استغرقت اكثر من 10 سنوات لبعضهم والاضرار النفسية والجسدية التي لحقت بهم، مؤكدا ضرورة بذل الجهود للمزيد من الاهتمام بامورهم والعمل على حل قضاياهم وتحسين ظروفهم ووضع القوانين الداعمة لهم.

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