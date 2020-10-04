عملية استخباراتية تطيح بقيادي في "داعش" ومعاونه جنوبي بغداد

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن وكالة الاستخبارات العراقية أعلنت إلقاءها القبض على مسؤول ما يسمى "جهاز الاستخبارات في ولاية الفلوجة" في جماعة داعش الوهابية، ومعاونه جنوبي العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة، إنه "من خلال متابعة عناصر عصابات داعش الإرهابي والقصاص منهم، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية القبض على أحد قادة داعش الإرهابية والذي يعمل بما يسمى مسؤول جهاز الاستخبارات في ولاية الفلوجة بداعش والمكنى ابو سالم المولى وشقيقه والذي يعمل معاوناً له بعملية استخباراتية مشتركة بين مديريتي استخبارات بغداد واستخبارات الشرطة الاتحادية".

وأوضحت الوكالة في بيان لها أن "عملية إلقاء القبض جاءت بعد متابعتهما من قضاء الفلوجة إلى محافظة بغداد تحديداً منطقة الدورة، ومن خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا بانتمائهما لتلك العصابات الإجرامية واشتراكهما بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين، حيث تم إيداعهما التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما"./انتهى/