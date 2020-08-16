  1. السياسة
١٦‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٨:٥٩ ص

امضاء اول عقد بين شركة "تِرا" الصهيونية وشركة "اِیبکس" الاماراتية

امضاء اول عقد بين شركة "تِرا" الصهيونية وشركة "اِیبکس" الاماراتية

قامت شركة ايبكس الاماراتية بتوقيع اول عقد مع شركة ترا الصهيونية، ووقّعت الشركتان اتفاقية تعاون على انتاج فحوصات تشخيص فيروس كورونا.

   وافادت وكالة مهر للأنباء، تم صباح اليوم بتوقيع اول اتفاقية تعاون بين الشركات الصهيونية الاماراتية.

وبحسب تقرير لصحيفة "جروزالم بست" الصهيونية، ان مسؤولي شركة ايبكس الاماراتية قامو بامضاء عقود رعاية مع شركة ترا الصهيونية بحجة الحاجة لانتاج فحوصات تشخيص فيروس كورونا.

وضمت هذه الاتفاقية التعاون في مجالات البحث والتطوير بين الشركتين.

وتم الاعلان عن هذه الاتفاقية خلال مؤتمر صحفي عقد في ابو ظبي.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية بعد يومين من إعلان الإمارات رسمياً إقامة علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني.

/انتهى/

رمز الخبر 1906630

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