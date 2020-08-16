السفير الفلسطيني غادر الإمارات ولن يعود لها مطلقاً

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان امين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "جبريل الرجوب" قال: "إن السفير لن يعود إلى الامارات مطلقا".

وتابع بأن "الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل طعنة في الظهر للفلسطينيين، ولكل المسلمين والعرب".

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، السبت، أنه "لا يمكن السكوت" على نسف مبادرة السلام العربية.

وصرح الناطق باسم الرئاسة "نبيل أبو ردينة" في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأنه لا يمكن السكوت عن هذه الاعمال الاجرامية.

واكد على ضرورة التمسك بقرارات القمم العربية والإسلامية، وعدم التفريط بالحقوق الفلسطينين وعلى رأسها المقدسات الفلسطينية.

وقال "أبو ردينة": "إن العبث بالقدس ومقدساتها لن يمر، والقرار الوطني الفلسطيني المستقل كذلك ليس للبيع”، مضيفا أن “الموقف الفلسطيني المدعوم من الشعب الفلسطيني ومن كل قواه الوطنية قادر على مواجهة كل التحديات والمؤامرات الهادفة لتصفية قضيتنا الوطنية”.

المصدر: القدس اليوم.