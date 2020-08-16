مجلس الشورى الإسلامي يكرّم الأسرى المحررين من نواب الشعب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العضو في اللجنة الرئاسية بمجلس الشورى الاسلامي النائب "أحد اميرآبادي" قرأ اليوم الاحد خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي، وبمناسبة الذكرى السنوية لتحرير أول وجبة من الاسرى الايرانيين لدى نظام البعثي البائد، أسماء النواب الذين هم من الاسري المحررين.

وقدم رئيس مجلس الشورى الاسلامي وسام شرف لكل من النواب الثلاثة، "حجت الله فيروزي" و"حسن نوروزي" و"محمدرضا احمدي"، الذين هم من الاسرى المحررين في الحرب المفروضة على ايران.

والجدير بالذكر أنه في مثل هذا اليوم (16 من أغسطس) تم تحرير الوجبة الأولى من الاسرى الإيرانيين لدى سجون نظام البعثي البائد، من الذين تم أسرهم أثناء الحرب المفروضة على ايران (الحرب الايرانية العراقية.

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