ظريف: واشنطن غير قادرة على إستخدام آلية "فض النزاع"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف صرح اليوم الأحد خلال مراسم توديع المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي المنتهية مهمته وتقديم خلفه سعيد خطيب زاده، أشار الى تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب حول استخدام الية فض النزاع (الية الزناد) ضد ايران، قائلا: أن استخدام الولايات المتحدة لآلية فض النزاع أمرا غير قانونياً.

وأضاف: لا تضنوا أن الإدلاء بهذه التصريحات بصوت عال وتكرارها يضفي غطاءا شرعيا لهذا الإجراء، وواشنطن تعلم إنها غير قادرة على تطبيق هذا الامر.

وتابع ظريف: في الثامن من شهر مايو عام 2018، صرح المستشار الامن القومي الأمريكي السابق جان بولتون، بمؤتمر صحفي في البيت الأبيض، وذروة نشوته جراء تدمير الاتفاق النووي وتدمير ايران خلال ثلاثة أشهر حسب ظنه، قال أننا لم نعد عضوا في الإتفاق النووي.

وأومأ ظريف: لازالت هذه التصريحات موجودة في موقع بيت الابيض، إلّا في حال إن يتم حذفها.