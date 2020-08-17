وزير الدفاع يعلن عن عزم إيران لتصدير الأسلحة بعد رفع الحظر التسليحي / تسجيل 147 وفاة جديدة بكورونا

سنقوم ببيع وتصدير الأسلحة بعد رفع الحظر التسليحي

أعلن وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي خلال مؤتمر صحفي له اليوم بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية في البلاد، أن ايران سوف تستفيد من الطاقات العالمية من أجل توفير ما تحتاجه بمجال صنع الأسلحة، وسوف نقوم ببيع وتصدير الأسلحة بعد رفع الحظر التسليحي عن ايران.

أزاحة الستار عن إنجازات جديدة

وفيجانب آخر من حديثه اشار حاتمي الى ازاحة الستار عن انجازات جديدة عسكرية لوزارة الدفاع منها صواريخ كروز يوم الجمعة.

البرنامج الفضائي لوزارة الدفاع مستدام

وردا على سؤال مراسل وكالة مهر، فيما يتعلق بالبرنامج الدفاعي الايراني، قال حاتمي: أن البرنامج الفضائي للجمهورية الاسلامية هو برنامج دائم وذات عدة مراحل، وقد اجتاز عدد من هذه لمراحل وأمامه مراحل أخرى، وأضاف: أن البرنامج الفضائي للبلاد بحاجة الى حمولة تزيد عن 100 كغ، ونتطلع لتطوير البرنامج لحمل المزيد من الحمولة والذهاب الى مدارات اعلى في المراحل الآتية، بواسطة صاروخي "سيمرغ" و"ذوالجناح".

صهینة الامارات خيانة واضحة للقیم الانسانیة و الامة الاسلامیة

اعتبر رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني، تطبيع الامارات مع الكيان الصهيوني خيانة واضحة للقيم الانسانية وتعاليم الاسلام والامة الاسلامية والقضية الفلسطينية.

ظريف: واشنطن غير قادرة على إستخدام آلية "فض النزاع"

صرح وزير الخارجية الايراني محمدجواد ظريف، أن استخدام الولايات المتحدة لآلية الزناد (فض النزاع) غير قانونيا وواشنطن تعلم انها غير قادرة على تطبيق هذا الاجراء.

معدل الوفيات بكورونا ينخفض في إيران / تسجيل 147 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 19 الاف و639 شخصا، بعد تسجيل 147 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الفي و133 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 343 الاف و 203 حالة في البلاد.