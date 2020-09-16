قاليباف يؤكد ضرورة تحويل تهديدات العدو الى فرص / تسجيل 140 حالة وفاة جديدة

رئيس البرلمان الإيراني يؤكد ضرورة تحويل تهديدات العدو الى فرص

اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف، ضرورة العمل من قبل الحكومة والمجلس ومراكز الابحاث وقطاع الصناعة لتحويل تهديدات العدو الى فرص.

الرئيس الإيراني: الحكومة تكرس مساعيها لاستمرار عملية الانتاج في البلاد

قال الرئيس الايراني حسن روحاني إن الحكومة تبذل قصارى جهودها لعدم توقف عجلة الانتاج والحيلولة دون ان تؤثر اجراءات الحظر الاميركية اللاقانونية على اقتصاد البلاد.

ذوالنوري: تفعيل آلية فض النزاع سيؤدي إلى تفعيل خيارات طهران

أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التابعة للبرلمان الإيراني، مجتبى ذوالنوري إن تفعيل آلية فض النزاع ضد إيران سيؤدي إلى تفعيل خيارات طهران بهذا الشأن، محذرا من مغبة القيام بهذا الأمر.

الصحة الإيرانية تسجل 2705 إصابات و140 حالة وفاة بكورونا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري، تسجيل 2705 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و140 حالة وفاة في غضون الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة الى تعافي نحو 350 ألف شخص من المصابين لحد الآن.