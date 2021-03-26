ذو النوري: ايران في مقدمة الدول المحاربة للارهاب / ​وفاة 97 شخصا بفیروس کورونا

قائد بحرية حرس الثورة: مستمرون بتعزيز منتجاتنا الدفاعية بالعام الجديد

قال قائد بحرية الحرس الثوري الادميرال علي رضا تنكسيري ان الحظر اثمر عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج المعدات الدفاعية في البلاد كما ان نشاطاتنا في الانتاج الدفاعي ستتعزز في العام الجديد.

روحاني: افتتاح المشاريع التنموية دليل واضح على فشل سياسة الحظر ضد الشعب الايراني

قال رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني ان افتتاح المشاريع التنموية في البلاد دليل بارز على فشل سياسة الحظر الذي ينتهجها الاعداء ضد الشعب الايراني.

ذو النوري: ايران في مقدمة الدول المحاربة للارهاب

اكد رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني، ان ايران ضحية الارهاب والتطرف وهي في مقدمة المحاربين للارهاب.

الصحة الايرانية: تسجيل 97 حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، سيما سادات لاري، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في البلاد، لغاية ظهر اليوم (الخميس) الى 62 الفا و142 شخصا، بعد تسجيل 97 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.