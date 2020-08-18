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١٨‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١:٢٨ م

رجل التقريب بين المذاهب الإسلامية "آية الله تسخيري" في ذمة الله

رجل التقريب بين المذاهب الإسلامية "آية الله تسخيري" في ذمة الله

توفي رئيس المجلس الاعلى لمجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية آية الله محمد علي تسخيري عن عمر يناهز الـ76 عاما.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس المجلس الاعلى لمجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية آية الله محمد علي تسخيري ومستشار قائد الثورة الاسلامية في شؤون العالم الاسلامي، رائد التقریب بین المذاهب السلامیة توفي عن عمر يناهز الـ76 عام.

بعد المرحوم آية الله واعظ زاده، شغل آية الله تسخیری منصب الأمين العام لجمعية التقريب لسنوات عديدة ، وبسبب قدرته العلمية وإلمامه باللغتين العربية والإنجليزية ، فقد اتخذ تدابير فعالة في مجال وحدة العالم الإسلامي.

كما كان لفترة نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي استقال بعد مواقف القرضاوي الغريبة.

رمز الخبر 1906727

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