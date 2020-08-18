  1. السياسة
١٨‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٩:٤٥ م

اول تعليق لنبيه بري بعد صدور قرار المحكمة الدولية

اول تعليق لنبيه بري بعد صدور قرار المحكمة الدولية

قال رئيس النواب اللبناني نبيه بري في اول تعليق له بعد صدور قرار المحكمة الدولية ان "اليوم وبعد حكم المحكمة الدولية يجب ان نربح لبنان الذي آمن به الشهيد وطناً واحداً موحداً".

واعتبر بري​، في بيان، انه "كما خسر ​لبنان​ في ​14 شباط​ عام 2005 بإستشهاد رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​رفيق الحريري​ قامة وطنية لا تعوض، اليوم وبعد حكم المحكمة الخاصة، يجب ان نربح لبنان الذي آمن به الشهيد وطناً واحداً موحداً، وليكن لسان حال اللبنانيين، العقل والكلمة ​الطيبة​ كما عبر رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ بإسم أسرة الراحل".

رمز الخبر 1906751

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