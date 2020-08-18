اول تعليق لنبيه بري بعد صدور قرار المحكمة الدولية

واعتبر بري​، في بيان، انه "كما خسر ​لبنان​ في ​14 شباط​ عام 2005 بإستشهاد رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​رفيق الحريري​ قامة وطنية لا تعوض، اليوم وبعد حكم المحكمة الخاصة، يجب ان نربح لبنان الذي آمن به الشهيد وطناً واحداً موحداً، وليكن لسان حال اللبنانيين، العقل والكلمة ​الطيبة​ كما عبر رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ بإسم أسرة الراحل".