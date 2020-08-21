ايران تصدر اول شحنة نفطية من مرفأ جاسك الربيع المقبل

وقال دهقان في تصريح صحفي : وفقا لسير العمل في المشروع، سيتم تصدير أول شحنة نفط من ميناء جاسك حتى نهاية العام الايراني الحالي ( ينتهي في 20 آذار/مارس 2021).

وأضاف دهقان: ان العمليات التنفيذية لمشروع غوره-جاسك تجري على قدم وساق بوتيرة جدية وتابع، ان إنجاز المشروع بأكمله تقدم بنسبة 50 %، خاصة في الأشهر القلائل الأولى من هذا العام، حققنا معدل نمو يزيد عن 6 % شهريا.

يذكر انه تم في بداية الصيف الحالي المبارشة بتنفيذ مشروع بناء انبوب نقل النفط الخام من منطقة غوره في بوشهر الى ميناء جاسك على بحر عمان، المشروع الذي يعد أحد أهم المشاريع الوطنية في البلاد، وإلى جانب فوائده لسكان محافظة هرمزكان والمحافظات المجاورة، سيوفر فرصا فريدة من نوعها لتعزيز القدرات الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية الإيرانية في المنطقة وتنمية التجارة فيها.