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٢٢‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١١:٠٧ م

العراق يحبط عملية تهريب عائلات داعشية من سوريا

العراق يحبط عملية تهريب عائلات داعشية من سوريا

كشفت الاستخبارات العسكرية التابعة الى وزارة الدفاع العراقية، السبت، إلقاءها القبض على عائلات داعشية تسللت من سوريا، بعملية تهريب مدفوعة الثمن.

وقالت المديرية في بيان لها، انه ضمن مساعيها لتأمين الحدود المشتركة مع الجانب السوري ومراقبة ورصد حالات التسلل تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة من إلقاء القبض على عدة عوائل داعشية قادمة من سوريا من خلال عملية تهريب مدفوعة الثمن عبر الساتر الحدودي في المنطقة الواقعة جنوب الفرات باتجاه منفذ القائم.

واضافت انه تمت إحالة العوائل للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، القبض على 31 شخصا يحملون الجنسية السورية خلال محاولتهم العبور إلى العراق.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية ألقت القبض على 31 شخصاً جميعهم يحملون الجنسية السورية خلال عبورهم الشريط الحدودي قادمين من منطقة الرقة إلى الأراضي العراقية".

وقد اعلنت انه تم اعتقال مسؤول خلية داعشية نائمة بمحافظة نينوى واشترك بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين.

رمز الخبر 1906885

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