  1. إيران
٢٤‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١١:١٧ ص

مساعد وزير الداخلية الايراني للشؤون السياسية:

اجراء الانتخابات الرئاسية في 18 حزيران /يونيو 2021

اجراء الانتخابات الرئاسية في 18 حزيران /يونيو 2021

اعلن مساعد وزير الداخلية الايراني للشؤون السياسية جمال عرف بان الانتخابات الرئاسية في البلاد ستجري في 18 حزيران /يونيو 2021 .

وافادت وکالة مهر للانباء نقلا عن ارنا اعلن رئيس اللجنة الانتخابية في البلاد، أن وزارة الداخلية اقترحت موعدين للانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة ، لكن مجلس صيانة الدستور وافق على إجراء الانتخابات في 17 يونيو 2021.

یتبع..

رمز الخبر 1906934

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