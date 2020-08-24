اجراء الانتخابات الرئاسية في 18 حزيران /يونيو 2021

وافادت وکالة مهر للانباء نقلا عن ارنا اعلن رئيس اللجنة الانتخابية في البلاد، أن وزارة الداخلية اقترحت موعدين للانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة ، لكن مجلس صيانة الدستور وافق على إجراء الانتخابات في 17 يونيو 2021.
یتبع..
اعلن مساعد وزير الداخلية الايراني للشؤون السياسية جمال عرف بان الانتخابات الرئاسية في البلاد ستجري في 18 حزيران /يونيو 2021 .
وافادت وکالة مهر للانباء نقلا عن ارنا اعلن رئيس اللجنة الانتخابية في البلاد، أن وزارة الداخلية اقترحت موعدين للانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة ، لكن مجلس صيانة الدستور وافق على إجراء الانتخابات في 17 يونيو 2021.
یتبع..
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