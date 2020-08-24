اجراء الانتخابات الرئاسية في 18 حزيران /يونيو 2021

وافادت وکالة مهر للانباء نقلا عن ارنا اعلن رئيس اللجنة الانتخابية في البلاد، أن وزارة الداخلية اقترحت موعدين للانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة ، لكن مجلس صيانة الدستور وافق على إجراء الانتخابات في 17 يونيو 2021.

یتبع..