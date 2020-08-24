قاليباف: ترامب أدرك ان مخطط "الضغوط القصوى" ضد ايران لم يقدّم ولم يؤخر شيئا

وحيا قاليباف، في تصريحه خلال لقائه السفير السويسري لدى طهران ماركوس لايتنر اليوم الاثنين، ذكرى الشهيد اللواء قاسم سليماني، موضحاً: ان الشعب الايراني أبدى تكريماً مناسبا للشهيد سليماني ورد فعل شديد ازاء جريمة ترامب في اغتيال بطل التصدي للارهاب الشهيد اللواء سليماني.

وشدد ان ترامب أدرك ان مخطط "الضغوط القصوى" ضد ايران لم يجد نفعاً.

ولفت الى ان الوضع الاقتصادي في ايران سيكون أفضل بكثير خلال الشهور والاعوام المقبلة.

وأكد على ضرورة ان تعتمد البلدان الاوروبية سياسات مستقلة رغم الضغوط الاميركية.

وأشاد بسويسرا لاعتمادها سياسات مستقلة ومحايدة، معربا عن رغبة ايران بتوطيد علاقاتها الاقتصادية مع البلدان الاوروبية المستقلة الى جانب بلدان آسيا. /انتهى/