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٢٩‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١١:٥٣ ص

دعماً لليونان:

الإتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات على أنقرة

الإتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات على أنقرة

أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية جوزيب بوريل،وجود اتجاه لفرض عقوبات أوروبية على تركيا، بسبب ممارساتها في منطقة شرق البحر المتوسط.

وقال أكبر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، إن الاتحاد يعد عقوبات ضد تركيا يمكن مناقشتها في القمة القادمة للتكتل يوم 24 سبتمبر/ أيلول كطريقة للرد على النزاع في شرق البحر المتوسط مع اليونان.

وقال جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن الإجراءات يمكن أن تشمل الأفراد أو السفن أو استخدام الموانئ الأوروبية، وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيركز على كل ما يتعلق "بالأنشطة التي نعتبرها غير قانونية".

وتصاعدت حدة التوترات بين تركيا واليونان بعد أن أرسلت أنقرة سفينة مسح إلى منطقة متنازع عليها في شرق البحر المتوسط هذا الشهر، في خطوة وصفتها أثينا بأنها غير قانونية.

وعلقت الخارجية التركية "ليس من صلاحية الاتحاد الأوروبي انتقاد الأنشطة الهيدروكربونية لأنقرة والمطالبة بوقفها".

رمز الخبر 1907094

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