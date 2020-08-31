أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاثنين:

جوان ..

أمريكا في انشقاق تاريخي عن مجلس الامن .. بومبيو يحدد موعد اعادة الحظر الدولي

خراسان ..

بومبيو واوهام تحديد تاريخ لاعادة اجراءات الحظر الدولي الملغاة على ايران

رويش ملت ..

مندوب ايران بالامم المتحدة .. امريكا تطرح تفسيرا خاطئا للقرار الدولي رقم 2231

كيهان ..

السلطات المصرية تعلن عن أعتقال " محمود عزت " الرجل الثاني في تنظيم الاخوان المسلمين

رسالت ..

اشتباكات بين أنصار ترامب ومناهضي العنصرية بمدينة بورتلاند توقع قتيلا وعدة جرحى

جام جم ..

الامين العام لحزب الله لبنان .. إبرام الامارات لاتفاق مع " اسرائيل" خيانة كبرى

حمايت ..

السيد حسن نصر الله .. لن نعترف "باسرائيل" حتى لو اعترف العالم كله بها

أرمان ملي ..

رئيس حكومة الوفاق الليبية يقيل وزير الداخلية "فتحي باشاغا" من منصبه

اطلاعات ..

الامارات تلغي قانون المقاطعة العربية المفروض منذ نحو نصف قرن على ألكيان الصهيوني

عصر ايرانيان ..

المفكر الامريكي ناعوم جامسكي .. العالم يمر بأخطر مرحلة في تأريخه بوجود ترامب

مردم سالاري ..

كامالا هاريس مساعدة جو بايدن تعد بالعودة للاتفاق النووي في حالة فوزه

أبرار ..

الرئيس الفرنسي يتحدث عن وضع خط احمر لتركيا في شرق المتوسط