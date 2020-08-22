أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم السبت:

ابرار ..

الرئيس روحاني .. قدراتنا الدفاعية لا تشكل اي تهديد لجيراننا

اطلاعات..

ازاحة الستار في يوم الصناعات الدفاعية عن صاروخي, كروز بحري وبالستي بعيد المدى

آفتاب یزد

ترامب والضغط على زناد اسلحة فارغة.. بومبيو يتحرك لتفعيل آلية الزناد

جوان ..

أمريكا تضغط على زناد " خروج ايران من عضوية الاتفاق النووي"

آرمان ..

البلدان الموقعة على الاتفاق النووي ترفض بحزم تفعيل آلية الزناد ضد ايران

أبتكار ..

غارات جوية صهيونية على مواقع لحركة حماس في قطاع غزة

خراسان ..

ترامب يطلق وعودا فارغة في لقائه مع رئيس وزراء العراق في واشنطن

وطن امروز ..

اسماعيل هنية .. الامارات طعنت الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية في الظهر

كيهان ..

ايران ضغطت على الزناد قبل امريكا بصاروخي الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي

عصر ايرانيان ..

محسن رضائي .. ايران لن تبدأ اية حرب لكنها سترد بشكل مدمر

سياست روز ..

السيد حسن نصر الله ..الكيان الصهيوني يشكل اكبر خطر على المنطقة

رويش ملت ..

البلدان الاوروبية الرئيسية الثلاثة تعلن رفضها تفعيل آلية الزناد ضد ايران