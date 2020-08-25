أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء:
جوان ..
- الوزير ظريف ..زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لا ترتبط بآلية الزناد.
عصر ايرانيان ..
- الناطق باسم الخارجية.. ايران سترد بصورة حازمة تماما في حالة تفعيل آلية الزناد .
اطلاعات ..
- افتتاح ثلاثة مشاريع ضخمة في قطاع الصناعات النفطية في البلاد .
ابتكار ..
- قاليباف .. لولا وجود الشهيد قاسم سليماني لكان تنظيم داعش الارهابي قد وصل لاوروبا.
رسالت ..
- قيادي بحركة فتح .. موقف الجامعة العربية ازاء اتفاق الامارات الخياني مخجل تماما .
كيهان ..
- الجامعة العربية ترفض عقد اجتماع طارئ لادانة مسار التطبيع الخياني مع الكيان الصهيوني .
سياست روز ..
- رئيس البرلمان اليمني يتهم بريطانيا بمشاركة السعودية في جرائمها الوحشية بحق الشعب اليمني .
قدس ..
زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائل غروسي مهمة امريكية بامتياز .
مردم سالاري ..
- بومبيو يعترف بمواجهة امريكا لعزلة خانقة في مجلس الامن الدولي .
حمايت ..
- حركة حماس تنذر الكيان الصهيوني برد حازم على اعتداءاته الوحشية على غزة.
ابرار ..
- منظمة الطاقة الذرية الايرانية .. الانفجار في منشأة نطنز النووية كان عملا تخريبيا .
آفتاب يزد ..
- روسيا .. محاولات الولايات المتحدة اعادة الحظر الدولي على ايران ستفشل بالتاكيد .
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