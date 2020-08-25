  1. إيران
٢٥‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١:٤١ م

الثلاثاء 25 أغسطس/آب 2020؛

أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

تناولت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء 25 أغسطس/آب 2020، اهم القضايا المحلية والاقليمية والدولية، من ابرزها كلمة الوزير ظريف بأن زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لا ترتبط بآلية الزناد.

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء: 

جوان ..

- الوزير ظريف ..زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لا ترتبط بآلية الزناد.

عصر ايرانيان ..

- الناطق باسم الخارجية.. ايران سترد بصورة حازمة تماما في حالة تفعيل آلية الزناد .

اطلاعات ..

- افتتاح ثلاثة مشاريع ضخمة في قطاع الصناعات النفطية في البلاد .

ابتكار ..

- قاليباف .. لولا وجود الشهيد قاسم سليماني لكان تنظيم داعش الارهابي قد وصل لاوروبا.

رسالت ..

- قيادي بحركة فتح .. موقف الجامعة العربية ازاء اتفاق الامارات الخياني مخجل تماما .

كيهان ..

- الجامعة العربية ترفض عقد اجتماع طارئ لادانة مسار التطبيع الخياني مع الكيان الصهيوني .

سياست روز ..

- رئيس البرلمان اليمني يتهم بريطانيا بمشاركة السعودية في جرائمها الوحشية بحق الشعب اليمني .

قدس ..

زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائل غروسي مهمة امريكية بامتياز .

مردم سالاري ..

- بومبيو يعترف بمواجهة امريكا لعزلة خانقة في مجلس الامن الدولي .

حمايت ..

- حركة حماس تنذر الكيان الصهيوني برد حازم على اعتداءاته الوحشية على غزة.

ابرار ..

- منظمة الطاقة الذرية الايرانية .. الانفجار في منشأة نطنز النووية كان عملا تخريبيا .

آفتاب يزد ..

- روسيا .. محاولات الولايات المتحدة اعادة الحظر الدولي على ايران ستفشل بالتاكيد .

رمز الخبر 1906987

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