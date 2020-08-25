أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

تناولت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء 25 أغسطس/آب 2020، اهم القضايا المحلية والاقليمية والدولية، من ابرزها كلمة الوزير ظريف بأن زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لا ترتبط بآلية الزناد.