اجتماع اللجنة المشتركة فرصة لدعم الاتفاق النووي

وفي مؤتمره الصحفي الاثنين، اعرب المتحدث الصيني عن امله بان يشكل اجتماع اللجنة المشتركة فرصة للبت بصورة صحيحة بالخلافات حول تنفيذ الاتفاق النووي وتنسيق الجهود لعالجة التحديات الراهنة ودفع عملية التسوية السياسية بشأن القضية النووية الإيرانية الى الامام.

ونوه الى ان التوتر قد تصاعد حول الاتفاق النووي بسبب خروج الولايات المتحدة الاميركية من الاتفاق وقيامها بسلسلة من الاجراءات الاحادية واللاقانونية ضد ايران رغم المعارضات الدولية.

واعتبر ان الاتفاق النووي قد وصل الى منعطف مهم وقال، ان اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي سيعقد في فيينا اليوم على مستوى المدراء السياسيين.