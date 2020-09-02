أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأربعاء:
اطلاعات ..
قائد الثورة الاسلامية .. ابرام الامارات اتفاقا مع الكيان الصهيوني خيانة للامة الاسلامية .
ابرار ..
قائد الثورة الاسلامية .. نأمل ان يستفيق الاماراتيون من سباتهم بسرعة .
ابتكار ..
الامارات والكيان الصهيوني يوقعان على بروتكول للتعاون المالي والاقتصادي المشترك .
جوان ..
ايران تتبوء المرتبة الثانية في العالم على صعيد التطور العلمي .
ايران ..
السعودية وتكرار سيناريو الاقالات.. اقصاء اميرين من اعضاء الاسرة الحاكمة من منصبيهما .
رسالت ..
تصريحات ماكرون ببيروت, تهديد صارخ للسيادة الوطنية اللبنانية .
سياست روز..
الرئيس الفرنسي امانوئل ماكرون يضطر للاعتراف بأن حزب الله يمثل الشعب اللبناني.
خراسان ..
شرخ جديد في مجلس الامن الدولي .. امريكا تستخدم الفيتو مقابل الاعضاء الاربعة عشر .
قدس ..
سقوط شهيدین وعدة جرحى في عدوان صهيوني جديد على جنوب العاصمة السورية دمشق .
كيهان ..
الامم المتحدة تشجب بشدة قيام متطرفين بالسويد باحراق نسخة من المصحف الشريف .
وطن امروز ..
وزير الخارجية الروسي.. اعادة اجراءات الحظر الدولية الملغاة على ايران, امر مستحيل.
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