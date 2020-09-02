أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأربعاء:

اطلاعات ..

قائد الثورة الاسلامية .. ابرام الامارات اتفاقا مع الكيان الصهيوني خيانة للامة الاسلامية .

ابرار ..

قائد الثورة الاسلامية .. نأمل ان يستفيق الاماراتيون من سباتهم بسرعة .

ابتكار ..

الامارات والكيان الصهيوني يوقعان على بروتكول للتعاون المالي والاقتصادي المشترك .

جوان ..

ايران تتبوء المرتبة الثانية في العالم على صعيد التطور العلمي .

ايران ..

السعودية وتكرار سيناريو الاقالات.. اقصاء اميرين من اعضاء الاسرة الحاكمة من منصبيهما .

رسالت ..

تصريحات ماكرون ببيروت, تهديد صارخ للسيادة الوطنية اللبنانية .

سياست روز..

الرئيس الفرنسي امانوئل ماكرون يضطر للاعتراف بأن حزب الله يمثل الشعب اللبناني.

خراسان ..

شرخ جديد في مجلس الامن الدولي .. امريكا تستخدم الفيتو مقابل الاعضاء الاربعة عشر .

قدس ..

سقوط شهيدین وعدة جرحى في عدوان صهيوني جديد على جنوب العاصمة السورية دمشق .

كيهان ..

الامم المتحدة تشجب بشدة قيام متطرفين بالسويد باحراق نسخة من المصحف الشريف .

وطن امروز ..

وزير الخارجية الروسي.. اعادة اجراءات الحظر الدولية الملغاة على ايران, امر مستحيل.