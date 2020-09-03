مصانع وزارة الدفاع تنتج 38 الف نوع من قطع الغيار

وافادت وكالة مهر للانباء انه على هامش افتتاح معرض حركة تصنيع قطع الغيار التابع لوزارة الدفاع صباح اليوم الخميس قال العميد حاتمي ان أعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية يقومون بمحاولات عديدة لضرب ايران ، إحداها محاولة ايقاف عجلة الانتاج في المصانع الايرانية.

واضاف: "إنهم يحاولون القيام بذلك من خلال عدم بيع مختلف قطع الغيار. ان احدى الاجراءات التي يتم متابعها بشكل جاد هي توفير قطع الغيار لمختلف الصناعات في البلاد ، بحيث وزارة الدفاع تعد الرائدة في هذا المجال بسبب فرض العقوبات عليها قبل سائر الجهات.

واشار وزير الدفاع الى انتاج 38 الف نوع من القطع الغيار حاليا وعرض 3 الاف قطعة منها في المعرض ،مبينا توفير أكثر من 200 مليون دولار من خلال صنع هذه القطع خلال عام واحد.

ولفت العميد حاتمي الى ان المعرض يهدف الى الاعلان عن حركة النهوض بصناعة قطع الغيار في القوات المسلحة لافتا في الوقت نفسه الى " ان المعرض شهد ازاحة الستار عن ( علبة تروس ) بحرية خاصة بمحركات انواع السفن والزوارق البحرية مما يقربنا خطوة من أهدافنا".

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