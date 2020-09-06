رغم الظروف الصعبة، خوزستان محل اهتمام ايران

وقال رئيس مجلس الشوري الاسلامي، "محمد باقر قاليباف": "البرلمان علي وشك تخصيص ميزانية العام المقبل، وهذه الجولة التفقدية بامكانها أن تسهم وبمساعدة السلطة التنفيذية في تسوية جانب من مشاكل محافظة خوزستان. هذه المحافظة مرت في بداية الحرب المفروضة باسوا وضع جراء العدوان ومن هنا فاننا نسعى بكل ما اوتينا من قوة الى تسوية مشاكلها".

رئيس مجلس الشوري الاسلامي،" محمد باقر قاليباف" رعى وضع حجر الاساس لمصفاة "ابوالفارس" النفطية في مدينة رامهرمز، وتابع تنفيذ مصفاة بيد بلند شبه المكتملة في بهبهان. ودشن رصيف ثامن الأئمة للصيد ومحطة معالجة المياه العادمة في مدينتي آبادان وخرمشهر، ويامل اهالي محافظة خوزستان ان تترجم نتائج زياره قاليباف على الارض بتقليل المشاكل التي تصارعها المحافظة.

هذا وتساهم زيارة رئيس مجلس الشوري الاسلامي،" محمد باقر قاليباف" الميدانية لخوزستان في تحسين الاداء الرقابي الرسمي على المشاريع في المحافظة، وطرح تشريعات في مجلس الشورى تساعد في حل مشاكلها بالتعاون مع الحكومة.

انتهي//