روحاني: ايران لن تخضع الى غطرسة وبلطجة اي قوة في العالم / تسجيل 117 حالة وفاة جديدة

روحاني: ايران لن تخضع الى غطرسة وبلطجة اي قوة في العالم

قال رئيس الجمهورية "حسن روحاني، ان امريكا ومنذ انسحابها من الاتفاق النووي والقرار 2231 الصادر عن الامم المتحدة، عمدت طيلة عامين ونصف العام الى فرض حظر جائر غير منصف على الشعب الايراني، مؤكدا ان الشعب الايراني وبشهادة التاريخ لم ولن يخضع امام غطرسة وبلطجة اي قوة في العالم.

رئيس القضاء الايراني: الاساءة للمقدسات والتطبيع مع الصهاينة سيناريو ممنهج

ادان رئيس السلطة القضائية في ايران آية الله ابراهيم رئيسي، الاساءة الى المقدسات الاسلامية في بعض الدول الاوروبية وتطبيع الامارات للعلاقات مع الكيان الصهيوني، واعتبر ذلك سيناريوا ممنهجا تم التخطيط له في غرفة افكار.

ظريف يثمن المساعي السويسرية لتخفيف تبعات الانتهاكات الاميركية

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ، في تغريدة على تويتر حول اجتماعه مع نظيره السويسري في طهران ، ان العودة الى التجارة الطبيعية بأنها أولوية عالمية.

وزارة الصحة تعلن تسجيل 117 حالة وفاة جديدة جراء كورونا في ايران

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 22 الف و 410 شخصا، بعد تسجيل 117 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد 2،152 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية.