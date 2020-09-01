روحاني: تطوير وتوثيق العلاقات الاستراتيجية مع الدول الجارة من أولوياتنا /تسجيل 109 حالة وفاة جديدة

الرئيس روحاني: تطوير وتوثيق العلاقات الاستراتيجية مع الدول الجارة من أولويات إيران

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني أن تطوير وتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الجيران، لا سيما في مجالي التجارة والاقتصاد تعتبر من أولويات الجمهورية الإسلامية الايرانية.

إقامة الليلة السادسة والأخيرة من مجلس عزاء الإمام الحسين (ع) بمشاركة قائد الثورة

أقيمت الليلة السادسة و الأخيرة من مجلس عزاء أبي عبدالله الحسين (عليه السلام) بمشاركة الإمام الخامنئي في حسينية الإمام الخميني (قده).

استمرار النسق التنازلي للإصابات بكورونا في ايران/ تسجيل 109 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 21 الف و571 شخصا، بعد تسجيل 109 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الف و642 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية.