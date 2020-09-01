  1. السياسة
٠١‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٩:٣٤ ص

آخر أخبار إيران في 24 ساعة:

روحاني: تطوير وتوثيق العلاقات الاستراتيجية مع الدول الجارة من أولوياتنا /تسجيل 109 حالة وفاة جديدة

روحاني: تطوير وتوثيق العلاقات الاستراتيجية مع الدول الجارة من أولوياتنا /تسجيل 109 حالة وفاة جديدة

من أهم المستجدات التي شهدتها ايران خلال الساعات الـ24 الماضية "تاكيد رئيس الجمهورية الايرانية ان تطوير وتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الجيران في مجالي التجارة والاقتصاد تعتبر من أولويات ايران" و"تسجيل 109 حالة وفاة جديدة".

الرئيس روحاني: تطوير وتوثيق العلاقات الاستراتيجية مع الدول الجارة من أولويات إيران

الرئيس روحاني: تطوير وتوثيق العلاقات الاستراتيجية مع الدول الجارة من أولويات إيران

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني أن تطوير وتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الجيران، لا سيما في مجالي التجارة والاقتصاد تعتبر من أولويات الجمهورية الإسلامية الايرانية.

إقامة الليلة السادسة والأخيرة من مجلس عزاء الإمام الحسين (ع) بمشاركة قائد الثورة

إقامة الليلة السادسة والأخيرة من مجلس عزاء الإمام الحسين (ع) بمشاركة قائد الثورة

أقيمت الليلة السادسة و الأخيرة من مجلس عزاء أبي عبدالله الحسين (عليه السلام) بمشاركة الإمام الخامنئي في حسينية الإمام الخميني (قده).

استمرار النسق التنازلي للإصابات بكورونا في ايران/ تسجيل 109 وفاة جديدة

استمرار النسق التنازلي للإصابات بكورونا في ايران/ تسجيل 109 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 21 الف و571 شخصا، بعد تسجيل 109 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الف و642 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية.

رمز الخبر 1907177

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