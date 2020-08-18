القوات المسلحة تحذّر من القيام بأي إعتداء سيبراني يطال البنى التحتية / تسجيل 165 حالة وفاة جديدة

الولايات المتحدة تحرّض على الحرب في أفغانستان

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده أن ما يحدث في أفغانستان اليوم هو نتيجة التحريض على الحرب والتدخل الأمريكي في أفغانستان، رافضا الاتهامات التي وجهها بومبيو لتزويد ايران الطالبان بالاسلحة.

يجب نقل صورة عن الوحدة والتآزر بين الجيش والحرس الثوري للأجيال الحديثة

قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبدالرحيم موسوي أن الجيش والحرس الثوري وقفا في وجه الأعداء جنباً الى جنب في الحرب المفروضة على ايران، واليوم علينا عن ننقل صورة عن هذه الوحدة والإنسجام والتآزر للأجيال الحديثة.

سنرد بحسم على أي إعتداء سيبراني يطال البنى التحتية ويتخطّى الخطوط الحمراء

أصدرت القوات المسلحة الإيرانية بياناً أكدت خلاله أنها سترد بحسم على اي اعتداء وانتهاك للسياسات والخطوط الحمراء، من قبل حكومة أو أشخاص يعملونة لحكومة ما، بحيث تجعل المقابل يندم.

القوات المسلحة الإيرانية تمتلك طاقات هائلة في مجال الحرب الناعمة

صرح كبير المتحدثين بإسم القوات المسلحة الايرانية أن القوات المسلحة تمتلك طاقات هائلة في مجال الحرب الناعمة، مشددا على ضرورة التآزر والتعاون بين الإعلام الرسمي وهذه القوات للإستفادة من هذه الطاقات.

ايران ... تسجيل 165 حالة وفاة جديدة جراء كورونا والإصابات الجدد 2،247 شخصاً

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 19 الاف و804 شخصا، بعد تسجيل 165 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الفي و247 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية.