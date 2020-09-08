الشيخ الدنبوس: تكريم الكوادر الصحّية سيعطي جرعة أمل وحافز قوي لهم

وافادت وکالة مهر للانباء في حوار للشیخ مع مراسل مهرجان أفلام المقاومة الدولي بدورته السادسة عشر، استرسل الأمين العام لمجلس وجهاء الجنوب العراقي في حديثه عن أهمية انعقاد مهرجان أفلام المقاومة الدولي في ايران ودوره في تعزيز المحور، وقال: نجاح المقاومة الباهر بات جلياً للجميع، لهذا إن إقامة مثل هذه التظاهرة السينمائية تجسّد نقلة نوعية في محور المقاومة، وتعطي دفعة قوية لجيل الشباب لكي يتابع السير على هذا النهج ويستفيد وينظر من خلال الأفلام السينمائية لمواقف المقاومة وكيف تتمتع المقاومة بالروح الجهادية والانسانية.

هذه تنعكس ايجابياً على كل مقاوم، وبالتأكيد تصب في صالح محور المقاومة، ونحن كعشائر العراق نؤكد على أهمية مهرجان أفلام المقاومة الدولي، ونتمنى إقامة فعاليات أكثر من هذا القبيل، بهدف أن نخلق إعلام ثقافي واعلام مقاوم يستطيع أن يقدّم الصورة الحقيقية لمحور المقاومة أمام الرأي العام العالمي، ولكي تصل أفلام وأعمال المقاومة السينمائية لكل منازل شعوب العالم ونقول لهم أن المقاومين شرفاء واحرار ويدافعون عن الانسانية وعن المظلومين وعن القدس الشريف ويتصدون للاحتلال والاستعمار.

وعن قسم "المدافعون على الصحّة" الذي طال شرره جميع أنحاء العالم، يقول الشيخ الدنبوسي: إن هذا الوباء الذي بطش بجميع شعوب العالم لولا الجيش الأبيض او الجيش المقاوم من الكوادر الصحية الذي وقف بقوّة وصلابة بوجه فيروس كورونا، وقدّم العديد من الشهداء من أطباء وممرضين وعاملين في المجال الصحّي لكان سيتحوّل المشهد الانساني الى كارثة كبيرة.

وتابع الأمين العام لمجلس وجهاء الجنوب في العراق: مواقف المجاهدين في الجيش الأبيض لاتقل أهمية عن مواقف المقاومين المحاربين في الحشد الشعبي والحرس الثوري وجميع المقاومين في المنطقة، وعندما نشاهد عمليات تكريم للكوادر الصحّية سيعطي جرعة أمل وحافز قوي لهم، ما سيجعلهم أكثر اهتماماً وأكثر جهادا في معركة التصدي لفيروس كورونا.

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