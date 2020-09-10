أمريكا تبيع السلاح لزبائنها في المنطقة بقيمة 380مليار دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان وزير الخارجية الإيراني نشر على صفحته الخاصة في تويتر، مقطع من كتاب قال فيه ترامب: صنعنا أسلحة نووية بشكل سري ليس لها نظير في العالم"، وكتب وزير الخارجية الإيرانية معلقاً على هذا الكلام: "أمريكا مصرة على أنه لا يجب على إيران الإستفادة من الطاقة النووية السلمية، لا يجب عليها شراء أسلحة دفاعية، ولا يجب عليها صناعة صواريخ دفاعية، في الوقت الذي يحق لامريكا صرف ما يقارب 100مليار دولار على الصواريخ النووية البالستية، وأيضاً يحق لها صناعة الأسلحة النووية وبيع أسلحة لزبائنها في المنطقة بقيمة 380مليار دولار!