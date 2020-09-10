طبيب إيراني يعزف للحب في أيام كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الطبيب "أردشير هوشنجي"، الذي شارك وزملاءه في علاج مرضى "كورونا" خلال الأشهر الأخيرة، أدلى بتصريح لمراسل مهر، حول إنتاجه مقطوعة موسيقية خصصها للمدافعين عن السلامة، حيث قال: ​​في الفترة المنصرمة وعندما كان الناس خائفين للغاية بسبب تفشي فيروس كورونا وبسبب هذا الخوف، هرعوا إلى المستشفيات وأعلنوا عن حاجتهم إلى الطاقم الطبي، في ظل هذه الأجواء عشت لحظات نقية ورومانسية لن تمحى من ذهني وقلبي.

وأضاف: "كانت هذه التجارب القيمة والمهمة في حياتي في أيام كورونا هي التي جعلتني أقرر إنشاء مقطوعات واعمال فتية منذ ذلك الوقت من شأنها أن تسجل جزءًا صغيرًا من جهود الأطباء والممرضات في المستشفيات والمراكز الطبية.

وتابع: كان للظروف الفضل في إعطائي الإنطلاقة الآولى لتأليف أغنية تسمى "الحب الأبيض" وتلك الاغنية دفعتني لاتخاذ قرار باستخدام هذه الأغنية لخلق لحن وتأثير موسيقي بعد تأليفها.

وأضاف "هوشنجي": "خلال هذا الوقت وبسبب خلفيتي السابقة في مجال العزف والتلحين، قمت بتغيير اللحن مرارًا وتكرارًا حتى أصبح في نهاية المطاف على ما هو عليه ويسعدني أن هذا العمل هو عمل مختلف بالنسبة لي في مجال الموسيقى واتمنى أن ينال رضاء الجمهور أيضاً. بالطبع ما فعلته هو محاولة تقديم عمل يمكن أن يكون مختلفًا إلى حد ما عن العمل الذي تم تقديمه للجمهور حتى الآن.

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