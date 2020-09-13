  1. إيران
١٣‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١١:٥٠ ص

اليوم الأحد 13 سبتمبر/ أيلول 2020؛

أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

تناولت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأحد 13 سبتمبر/ أيلول 2020، اهم القضايا المحلية والاقليمية والدولية، من ابرزها الاتفاق البحريني الصهيوني والذي وصفته بأنه وصمة عار وخيانة صارخة للقضية الفلسطينية.

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد:

* ايران ..

- وزارة الخارجية .. الاتفاق البحريني الصهيوني وصمة عار وخيانة صارخة للقضية الفلسطينية .

*جوان ..

- آل خليفة والتمسك بخيوط ترامب العنكبوتية الواهية عبر الاتفاق الخياني مع الكيان الصهيوني.

* حمايت ..

- حركة حماس تدين بشدة الاتفاقية الخيانية بين البحرين والكيان الصهيوني .

* آرمان ملي ,,

- موسكو تتحدث عن قيام قاذفات قنابل استراتيجية امريكية بمناورة محاكاة هجوم على روسيا .

* أفكار ..

- وزير الدفاع .. صواريخ الشهيد قاسم سليماني وابو مهدي عززت قدرات القوات المسلحة .

* قدس ..

- آل الخيانة .. البحرين تلتحق بدورها بقطار التطبيع الخياني بعد الامارات .

*سياست روز ..

- نظام آل خليفة سيواجه انتفاضة شعبية عارمة بعد ابرامه الاتفاق الخياني مع الكيان الصهيوني .

* خراسان ..

- اتفاقية اقامة علاقات بين البحرين وكيان الاحتلال هدية من آل خليفة لترامب,

* كيهان ..

- عودة انصار حركة السترات الصفراء الى شوارع باريس بشعارات ضد الرأسمالية .

* أبتكار ..

- نتائج استطلاعات الرأي بامريكا تعكس تقدم بايدن بنسبة 10 بالمئة على ترامب .

*جام جم ..

- البنتاغون يعترف بزيادة وتسارع الهجمات التي تستهدف القوات الامريكية في العراق .

* رسالت ..

- حرس الثورة .. على حكام البحرين الجلادين ترقب انتقام شديد من مجاهدي تحرير القدس.

رمز الخبر 1907544

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