أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد:
* ايران ..
- وزارة الخارجية .. الاتفاق البحريني الصهيوني وصمة عار وخيانة صارخة للقضية الفلسطينية .
*جوان ..
- آل خليفة والتمسك بخيوط ترامب العنكبوتية الواهية عبر الاتفاق الخياني مع الكيان الصهيوني.
* حمايت ..
- حركة حماس تدين بشدة الاتفاقية الخيانية بين البحرين والكيان الصهيوني .
* آرمان ملي ,,
- موسكو تتحدث عن قيام قاذفات قنابل استراتيجية امريكية بمناورة محاكاة هجوم على روسيا .
* أفكار ..
- وزير الدفاع .. صواريخ الشهيد قاسم سليماني وابو مهدي عززت قدرات القوات المسلحة .
* قدس ..
- آل الخيانة .. البحرين تلتحق بدورها بقطار التطبيع الخياني بعد الامارات .
*سياست روز ..
- نظام آل خليفة سيواجه انتفاضة شعبية عارمة بعد ابرامه الاتفاق الخياني مع الكيان الصهيوني .
* خراسان ..
- اتفاقية اقامة علاقات بين البحرين وكيان الاحتلال هدية من آل خليفة لترامب,
* كيهان ..
- عودة انصار حركة السترات الصفراء الى شوارع باريس بشعارات ضد الرأسمالية .
* أبتكار ..
- نتائج استطلاعات الرأي بامريكا تعكس تقدم بايدن بنسبة 10 بالمئة على ترامب .
*جام جم ..
- البنتاغون يعترف بزيادة وتسارع الهجمات التي تستهدف القوات الامريكية في العراق .
* رسالت ..
- حرس الثورة .. على حكام البحرين الجلادين ترقب انتقام شديد من مجاهدي تحرير القدس.
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