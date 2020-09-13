أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

تناولت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأحد 13 سبتمبر/ أيلول 2020، اهم القضايا المحلية والاقليمية والدولية، من ابرزها الاتفاق البحريني الصهيوني والذي وصفته بأنه وصمة عار وخيانة صارخة للقضية الفلسطينية.