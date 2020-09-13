وزارة الصحة تعلن تسجيل 128 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في ايران

وكشفت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري في مؤتمرها الصحفي لهذا اليوم السبت انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2089حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 402 الفا و 29 شخصا لغاية الان.

كما اكدت المتحدثة سيما سادات وفاة 128 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 23الفا و 157 شخصا، كما اشارت المتحدثة الى ان هناك 3791 من المصابين في حالة حرجة.

واشارت المتحدثة الى ارتفاع اجمالي عدد المتعافين من الفيروس وقالت ان عدد هؤلاء بلغ 346 الفا و 242 شخصا لغاية الان.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ثلاثة ملايين و 559 الفا و 565 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان./انتهى/