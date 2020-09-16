كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني يشدد على أهمية تنفيذ اتفاقات ادلب

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الاربعاء بين مساعد وزير الخارجية الايراني ومبعوث الامين العام للامم المتحدة الخاص بالشؤون السورية "غير او بيدرسون"؛ حيث استعرض الجانبان القضايا المتعلقة بلجنة الدستور السورية وادلب والاوضاع الانسانية هناك.

وجدد الجانبان الايراني والاممي خلال الاتصال، تاكيدهما على المضي قدما باتجاه العملية السياسية ومواصلة اعمال اللجنة الدستورية في سوريا.

كما دعا خاجي وبيدرسون، نظرا للظروف الانسانية العسيرة الراهنة ولاسيما تفشي وباء كورونا، الى ايصال المساعدات الدولية للشعب السوري.

ختاما، اكد كبير مساعدي وزير الخارجي الايراني على ضرورة تنفيذ اتفاقات ادلب، "حفاظا على الاستقرار والمنع من تجدد التصعيد هناك".

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