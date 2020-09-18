السيد الصدر يعتبر التطبيع ذلة ومهانة ويحذر نتنياهو

وفي خطبة الجمعة، قال السيد الصدر: "أوجه كلامي للمستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. أقول إن التطبيع ذل ومهانة، يأبى الله لنا المذلة، ولتعلموا أننا لن ننسى شهداء ثورة الحجارة (في إشارة للانتفاضة الأولى)، وستبقى فلسطين حيّة في ضمائرنا".
وأضاف: "إلى عدو الله نتنياهو أحذرك من القدوم إلى بلد المعصومين العراق، وإياك وأن تفكر في فتح سفارة أو أنكى من ذلك في العراق، فهي حسب الآيات القرآنية ستكون نهايتكم".
ولا يقيم العراق أي علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني.
وفي 13 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الإمارات والكيان الصهيوني اتفاقا للتطبيع الكامل بينهما، أتبعته البحرين بخطوة مماثلة في 11 سبتمبر/ أيلول الجاري.
والثلاثاء، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقيتي التطبيع مع الكيان الإسرائيلي في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.
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