مسؤول إيراني: العراق لم يصدر لغاية الان اي ترخيص لزوار مراسم الاربعين الاجانب

وافادت وكالة مهر للانباء، ان مساعد وزير الداخلية لشؤون الامن والشرطة في الجمهورية الاسلامية الايرانية "حسين ذوالفقاري" اكد ان العراق لم يصدر لغاية الان اي ترخيص لزوار مراسم الاربعين الاجانب للدخول الى العراق.

وقال امين لجنة الاربعين المركزية بان شعبي وحكومتي ايران والعراق متلهفون لاقامة مراسم مسيرة اربعينية الامام الحسين (ع) كما في الاعوام الماضية ولكن نظرا لاهمية الحفاظ على سلامة وارواح الزوار فانه لم يصدر لغاية الان اي

ترخيص من جانب الحكومة العراقية للسماح لزوار الاربعين (الاجانب بدخول العراق).

واكد بانه لا توجد اي قضية اخرى او قضايا سياسية في هذا المنع سوى الحفاظ على سلامة الزوار، داعيا المواطنين في البلاد والمواكب لعدم التوجه الى الحدود وعدم الالتفات الى الاشاعات.

واشار الى ان هنالك دعوات موجهة من بعض العشائر العراقية ومواكب عراقية على صلة وثيقة بمواكب ايرانية يدعونهم فيها للمجيء الى العراق للمشاركة في مراسم مسيرة الاربعين واضاف، ان مثل هذه الدعوات غير كافية لان

الترخيص الرسمي ينبغي ان يصدر من الحكومة العراقية للدخول الى الاراضي العراقية.

وتابع ذوالفقاري، ان العراق اعلن رسميا بانه لن يفتح الحدود لذا يتوجب على الزوار عدم التوجه نحو الحدود كي لا تضطر قواتنا الامنية والمسلحة للوقوف امامهم.

واوضح بان التخطيط جار هذا العام لتنفيذ عدة برامج لمراسم الاربعين في البلاد منها اعداد رزم معيشية وتوزيعها على المعوزين واقامة مراسم الزيارة في نقاط محددة مع التزام التوصيات الصحية اللازمة.

وقال ذوالفقاري في الختام، انه لو تم اتخاذ قرار من جانب العراق بالسماح للزوار الايرانيين فسنعلن ذلك للشعب ونسمح لهم بالدخول الى العراق مع التزام التوصيات الصحية ولكن لم يتم اتخاذ اي قرار من هذا القبيل لغاية الان.

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