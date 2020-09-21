ظريف: إيران لن تفاوض علي قضية تم التفاوض عليها مسبقا

وجاء ذلك خلال حوار أجراه وزير الخارجية الإيراني مع معهد العلاقات الخارجية الأميركي اليوم الاثنين.

وردا على سؤال حول حكم القصاص بحق أحد المتهمين الإيرانيين، قال ظريف: كما تعلمون لدينا قضاء مستقل والحكومة لا تتدخل في قرارات المحاكم القضائية.

وفي سياق آخر، أكد ظريف: نحن نحترم القانون الدولي ، ونحترم الاتفاق النووي باعتباره اتفاق دولي ، ولم نهاجم اية دولة قط.

وقال وزير الخارجية إن هذه أمور يجب أن نخشى عليها من الإدارة الاميركية. إن الولايات المتحدة هي التي أثارت مخاوف المجتمع الدولي جراء انتهاكها المعايير الدولية.

وأوضح أنه يجب على الولايات المتحدة أن تبرهن احترامها لهذا الاتفاق ، فنحن ما زلنا أعضاء في الاتفاق النووي ، فإيران لا تستطيع اليوم حتى تقديم طلب للقاح الإنفلونزا وذلك بسبب عدم وجود تراخيص أميركية.

وافاد بان ايران لن تتردد أبدًا في التفاوض، لكنها لن تعيد التفاوض بشأن ما تم التفاوض عليه.