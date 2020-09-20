مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية: لا امكانية لاستخدام آلية الزناد ضد طهران

وكتب اوليانوف في تغريدة له السبت بهذا الصدد: من المعلوم ان اميركا ستعلن يوم الاحد 20 سبتمبر بان التمهيدات قد انتهت لبدء "سناب باك" في مجلس الامن الدولي وتقول ان جميع اجراءات الحظر الصادرة سابقا ضد ايران ستستانف.

واضاف: لا يوجد ادنى دليل على صحة هذا الادعاء، وان واشنطن تخاطر وتضع نفسها مرة اخرى في موقف غير مناسب.

وحول موقف الترويكا الاوروبية المانيا وفرنسا وبريطانيا بان خفض الحظر بشان ايران سيستمر بعد 20 سبتمبر قال، هذا الامر صحيح تماما وهو امر بديهي بطبيعة الحال لان محاولات اميركا لاستخدام "سناب باك" لا اثر لها قانونيا وبروتوكوليا.

واكد الدبلوماسي الروسي اجماع المجتمع العالمي حول هذه القضية./انتهى/