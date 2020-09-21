مسؤول روسي: التعاون مع إيران يمضي إلى الامام حسب حاجات البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ذلك جاء ردا على تهديدات اميركا لفرض الحظر على الدول التي تزاول التبادل التجاري مع ايران ولا تتبع الحظر الاممي ضد ايران والذي تدعي بانها قامت بتفعيله وفق آلية فض النزاع.

وذكرت وكالة "تاس" ان ريابكوف قال في تصريح له اليوم الاثنين في موسكو، ان روسيا اعتادت على الحظر ولا تخشى من الحظر الاميركي لبيع السلاح الى ايران.

وأضاف مساعد الخارجية الروسي: اننا لا نخشى الحظر الاميركي، وقد اعتدنا عليه. هذه القضية لن تؤثر على سياستنا اطلاقا. ان تعاوننا مع ايران متعدد الاوجه والتعاون العسكري يمضي الى الامام حسب حاجات ورغبات الطرفين.

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