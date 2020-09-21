  1. الدولية
  2. غرب آسیا
٢١‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٩:٢٢ م

مسؤول روسي: التعاون مع إيران يمضي إلى الامام حسب حاجات البلدين

مسؤول روسي: التعاون مع إيران يمضي إلى الامام حسب حاجات البلدين

أكد مساعد وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف بان التعاون مع ايران يمضي الى الامام حسب حاجات البلدين، مشددا على ان بلاده لا تخشى من العقوبات الاميركية لبيع السلاح الى ايران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ذلك جاء ردا على تهديدات اميركا لفرض الحظر على الدول التي تزاول التبادل التجاري مع ايران ولا تتبع الحظر الاممي ضد ايران والذي تدعي بانها قامت بتفعيله وفق آلية فض النزاع. 

وذكرت وكالة "تاس" ان ريابكوف قال في تصريح له اليوم الاثنين في موسكو، ان روسيا اعتادت على الحظر ولا تخشى من الحظر الاميركي لبيع السلاح الى ايران.

وأضاف مساعد الخارجية الروسي: اننا لا نخشى الحظر الاميركي، وقد اعتدنا عليه. هذه القضية لن تؤثر على سياستنا اطلاقا. ان تعاوننا مع ايران متعدد الاوجه والتعاون العسكري يمضي الى الامام حسب حاجات ورغبات الطرفين.

/انتهى/

رمز الخبر 1907834

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 3 + 1 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي