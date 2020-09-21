صالحي: المنظمات الدولیة تتعرض لضغوط سیاسیة من قبل بعض الدول

وأفادت وکالة مهر للأنباء، أن صالحی قال فی کلمة أثناء مشارکته، عبر الفیدیو، فی أعمال الدورة الـ 64 للمؤتمر العام للوکالة الدولیة للطاقة الذریة، الیوم الاثنین، قال لا یخفی علی أحد أن المنظمات الدولیة تتعرض لضغوط سیاسیة من بعض الدول والوکالة الدولیة للطاقة الذریة لیست استثناء، فمن ناحیة، فی هذه المرحلة الحساسة بالنسبة لنهج التعددیة، کان وجود منظمة الأمم المتحدة ذاته موضع تساؤل خطیر، ومن ناحیة أخری واجهت الوکالة الدولیة للطاقة الذریة تحدیات خطیرة للغایة من نوعها منذ إنشائها.

وحذر من محاولات الادارة الامریکیة للقضاء علی الاتفاق النووی بوصفه احد اهم انجازات التعددیة الدولیة فی اطار اتفاقیة الحد من انتشار الاسلحة النوویة؛ مؤکدا ان السبیل الوحید لصون هذه التعددیة یکمن فی وقف السلوک الامریکی المخرب.

وأوضح أن الاتفاق النووی وصل الی طریق شبه مسدود بسبب انسحاب امیرکا الاحادی واللاقانونی منه، معتبرا الحفاظ علی الاتفاق النووی مسؤولیة المجتمع الدولی بأجمعه.

وقال: یعیش العالم ظروفا خطیرة للغایة وفریدة من نوعها بسبب وباء کورونا، الأمر الذی تطلب عملیا من العدید من الجمعیات والمنظمات بما في ذلك الوکالة الدولیة لطاقة الذریة تغییر طریقة عملها، ونظرا لذلک ، یسعدنی المشارکة فی المؤتمر العام 64 للوکالة عبر الإنترنت.

واضاف صالحی: فی خضم بیئة مظلمة ومؤلمة فریدة من نوعها عانی فیها جمیع أعضاء الوکالة الدولیة للطاقة الذریة بشکل ما من کورونا، ولا یمکن للمجتمع الدولی أن یری تفککا لشکل آخر من التعددیة، وهی هیکلیة الأمم المتحدة.

ومضی رئیس منظمة الطاقة الذریة الایرانیة قائلا: یسعدنی أن أقول إن المجتمع الدولی أتم بنجاح المرحلة الأولی من هذه المأساة الرهیبة، لقد أشار أعضاء مجلس الأمن الدولی عن حق إلی أنهم غیر مستعدین للتنازل عن هذه المکاسب بسبب ترهیب دولة عضو معینة، لم یرفض 13 من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بالإجماع فقط القرار الأمیرکی بتمدید حظر الأسلحة المفروض علی إیران، والذی کان انتهاکًا واضحًا لقرار مجلس الأمن رقم 2231، بل رفضوا ایضا الاعتراف بالولایات المتحدة کطرف فی الاتفاق النووی لاستخدام الآلیات الخاصة للاتفاق لإعادة فرض قرارات حظر مجلس الأمن المنتهیة، هذا رصید حقیقی یجب الحفاظ علیه بالکامل.

واوضح صالحی، أبدت الوکالة الدولیة للطاقة الذریة والجمهوریة الإسلامیة الایرانیة أقصی درجات الیقظة فیما یتعلق بمصالحهما الطویلة الأجل، مع هذه النظرة بأن هذه المنافع لن تتحقق إلا من خلال التعاون المتبادل، وبعیدا عن أی تأثیر خارجی، لذلک یتعین علی الوکالة فی إطار تعهدات الضمانات للدول بموجب اتفاقیة الضمانات الشاملة والبروتوکول الإضافی، أن تُظهر عزمها علی عدم المساومة علی الحیاد والاستقلالیة والمهنیة بسبب قصر النظر لدی البعض.

ونوه الی انه من خلال هذا التعاون الشفاف والواسع ، اتفقت إیران والوکالة الدولیة للطاقة الذریة علی التعاون بحسن نیة لحل ثلاث قضایا تتعلق بالضمانات، وبواسطة هذا التفاهم لا یوجد سؤال أو طلب آخر للوصول، بناء علی تحلیل المعلومات المتاحة للوکالة.

ومضی یقول : إن مثل هذه الأسالیب المتبعة فی نیویورک وفیینا هی نوافذ أمل فی هذا الفضاء السیاسی المظلم للتعددیة وتستحق الاهتمام الحقیقی.