المتحدث باسم الجيش الإيراني: سوريا طلبت منا تعزيز قدرة مضاداتها الدفاعية ونحن نعمل على ذلك

وأوضح شكارجي في تصريح صحفي، أن طهران ترسل خبراء ومستشارين عسكريين إلى اليمن وسوريا والعراق ولبنان، مضيفا أنه ليس لدى إيران قوات عسكرية نظامية في تلك الدول.

وقال المتحدث إن "الأوضاع الاقتصادية لا تسمح لنا بمنح كل شيء لحلفائنا مجانا وهم يشترون منا بعض الأشياء أحيانا".

وأشار المتحدث إلى أن دور إيران في دول المنطقة استشاري و معنوي تتدخل في شؤون أي دولة، مضيفا: "نحن لا نخطط لان يكون لنا تواجد عسكري دائم في أي من دول المنطقة".

وأوضح أن "دول محور المقاومة تمتلك جيوشا وقوات مسلحة ونحن فقط نقدم لها الاستشارات العسكرية، لذا نقلنا خبراتنا إلى دول كاليمن وسوريا والعراق ولبنان، حيث أرسلنا خبراءنا إلى تلك الدول لتقديم المساعدات الاستشارية، لأن جيوش تلك الدول وشعوبها هي من تقف في مواجهة العدو".