  1. السياسة
٢٣‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٤:٥٥ م

الجيش الإيراني: ايران تمتلك أقوى أسطول مروحي في المنطقة

الجيش الإيراني: ايران تمتلك أقوى أسطول مروحي في المنطقة

أكد قائد قوات طيران الجيش الإيراني، العميد يوسف قرباني، ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمتلك اقوى اسطول مروحيات في منطقة الشرق الاوسط؛ مبينا ان بلوغ هذه التقنية المتطورة تحققت بفضل الشباب الأخصائيين وتجنيد طاقات الشركات المعرفية في البلاد.

وفي تصريح أدلى به اليوم خلال مراسم تقديم القائد الجديد وتكريم القائد السابق لمقر طيران الجيش، شمالي محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، أضاف العميد قرباني: نحن حققنا انجازات كبيرة في مجال انتاج قطع الغيار (المستخدمة لدى الصناعات الجوية)، بما يتيح لنا اجتياز قيود الحظر الراهنة.

ولفت قائد قوات طيران الجيش إلى أن ايران توصلت الى مراحل مميزة في مجال انتاج اجهزة الرصد الليلية والصواريخ النقطوية، والاستفادة من هذه التقنية المتطورة. 

واستطرد قائلا : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وبعد 40 عاما من الحظر، استطاعت بلوغ هذا المستوى من الاقتدار؛ لتصبح انطلاقا من الاعتماد على طاقاتها الوطنية وبفضل التوجيهات الحكيمة لسماحة قائد الثورة الاسلامية، واحدة من اقوى الدول على صعيد العالم.

/انتهى/

رمز الخبر 1907899

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