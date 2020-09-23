الجيش الإيراني: ايران تمتلك أقوى أسطول مروحي في المنطقة

وفي تصريح أدلى به اليوم خلال مراسم تقديم القائد الجديد وتكريم القائد السابق لمقر طيران الجيش، شمالي محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، أضاف العميد قرباني: نحن حققنا انجازات كبيرة في مجال انتاج قطع الغيار (المستخدمة لدى الصناعات الجوية)، بما يتيح لنا اجتياز قيود الحظر الراهنة.

ولفت قائد قوات طيران الجيش إلى أن ايران توصلت الى مراحل مميزة في مجال انتاج اجهزة الرصد الليلية والصواريخ النقطوية، والاستفادة من هذه التقنية المتطورة.

واستطرد قائلا : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وبعد 40 عاما من الحظر، استطاعت بلوغ هذا المستوى من الاقتدار؛ لتصبح انطلاقا من الاعتماد على طاقاتها الوطنية وبفضل التوجيهات الحكيمة لسماحة قائد الثورة الاسلامية، واحدة من اقوى الدول على صعيد العالم.

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