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٠٩‏/١١‏/٢٠٢٠ ١٠:٠٥ ص

خلال الاجتماع مع الممثل الخاص للأمم المتحدة ؛

وزير الطاقة: التعاون الاقتصادي بين إيران وأفغانستان شرط أساسي للأمن الإقليمي

وزير الطاقة: التعاون الاقتصادي بين إيران وأفغانستان شرط أساسي للأمن الإقليمي

أكد وزير الطاقة الایراني، خلال لقائه مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان، أن زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين هو أحد المتطلبات المهمة لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الإقليمي.

وأفادت وکالة مهر للأنباء أن رضا أردكانيان التقی مع ديبورا ليونز ، الممثلة الخاصة للأمين العام لأفغانستان ورئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (UNAMA) ، لتلبية الاحتياجات المتنوعة للبلد وجمهورية إيران الإسلامية وأشار إلى التقدم العلمي والصناعي والاقتصادي في أفغانستان.

وأكد وزير الطاقة ، بصفته رئيس لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية أفغانستان الإسلامية ، على تطوير التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والجمارك والاقتصاد وغيرها من المجالات ذات الصلة بهذه اللجنة.

وفي نهاية الاجتماع ، تقرر مواصلة التنسيق اللازم لتحقيق القضايا بين الجانبين من خلال مركز الشؤون الدولية التابع لوزارة الطاقة ، من أجل تسريع وتوجيه عملية التعاون بين وزارة الطاقة وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان.

رمز الخبر 1909265

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