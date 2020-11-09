وزير الطاقة: التعاون الاقتصادي بين إيران وأفغانستان شرط أساسي للأمن الإقليمي

وأفادت وکالة مهر للأنباء أن رضا أردكانيان التقی مع ديبورا ليونز ، الممثلة الخاصة للأمين العام لأفغانستان ورئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (UNAMA) ، لتلبية الاحتياجات المتنوعة للبلد وجمهورية إيران الإسلامية وأشار إلى التقدم العلمي والصناعي والاقتصادي في أفغانستان.

وأكد وزير الطاقة ، بصفته رئيس لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية أفغانستان الإسلامية ، على تطوير التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والجمارك والاقتصاد وغيرها من المجالات ذات الصلة بهذه اللجنة.

وفي نهاية الاجتماع ، تقرر مواصلة التنسيق اللازم لتحقيق القضايا بين الجانبين من خلال مركز الشؤون الدولية التابع لوزارة الطاقة ، من أجل تسريع وتوجيه عملية التعاون بين وزارة الطاقة وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان.