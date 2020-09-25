ظريف: لقد كان تحركنا في مجلسي الحكام والامن ناجحا للغاية

وذكر محمد جواد ظريف في ختام زيارته التي استمرت يوما واحدا إلى موسكو بانه : توفرت في هذه الزيارة الفرصة، للحديث عن سوريا وتنسيق المواقف بشانها وينطبق الشيء نفسه على أفغانستان، وكذلك حول الاتفاق النووي والدور الذي لعبته روسيا في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن الدولي.

وتابع ظريف قائلا: في الأشهر الأربعة الماضية، قمت بزيارتين الى روسيا، وهذه هي المرة الثالثة، لتنسيق المواقف عن كثب، لقد كان لدينا تحركا ناجحا للغاية في كل من مجلس الحكام ومجلس الأمن.

واوضح وزير الخارجية الايراني ان مثل هذه الزيارات هي تعتبر فرصا كبيرة للحوار، مضيفا: روسيا دولة مجاورة وعضو دائم في مجلس الأمن وصديق استراتيجي لإيران، وأعتقد أن هذه المحادثات يحتاجها البلدان وستستمر.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اجرى خلال هذه الزيارة التي رافقه فيها مساعده السياسي عباس عراقجي، محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، وعقد معه مؤتمرا صحفيا مشتركا كشف فيه مجريات المحادثات التي جرت في موسكو.